19:14, 8 августа 2025

Военкор раскрыл положение российских войск в Красноармейске

Военкор Котенок: Российские войска продвигаются в Красноармейске
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска присутствуют в городской черте Красноармейска (украинское название — Покровск) южнее улицы Шмидта и продвигаются на ряде участков города. Об этом в Telegram-канале рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, российские подразделения наступают в западной части города, возле Константино-Еленинской церкви, севернее железнодорожного вокзала, а также на восток от центра города к улице Пушкина, где они обходят очаги сопротивления, выходя в тыл к микрорайонам с высотной застройкой.

Кроме того, военкор отметил присутствие бойцов Армии России в микрорайонах Лазурный, Шахтерский и Южный. Он подчеркнул, что дальнейшее продвижение российских войск в городе и выход со стороны Новопавловки и Чунишино к селам Гнатовка и Рог позволит окружить подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе. Котенок раскрыл, что украинские войска предпринимают контратаки на указанных направлениях, стремясь не допустить прорыва к Гнатовке, однако российские войска все равно продвигаются на этом участке.

Корреспондент также сообщил, что российские военные сражаются в северо-восточной части Димитрова (украинское название — Мирноград), а на северо-восточном охвате Красноармейско-Димитровской агломерации идут ожесточенные бои.

Ранее стало известно, что армия России развила наступление в Красноармейске. Как сообщили авторы Telegram-канала «Иди и смотри», российские военные разделяют город на сектора, после чего уничтожают окруженных противников.

