Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:16, 8 августа 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили об атаке объектов в Киевской области

«РВ»: БПЛА «Герань-2» атаковали объекты в Буче и Ирпене
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)-камикадзе типа «Герань-2» атаковали ряд объектов в Буче и Ирпене (Киевская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Ударные дроны "Герань" атаковали ряд объектов противника в Киевском регионе», — говорится в сообщении.

На опубликованных видео слышны звуки полета дронов. Также очевидцы смогли снять взрыв после поражения одной из целей.

Ранее БПЛА-камикадзе «Герань-2» атаковали объекты на территории Харькова и области. После поражения целей начались пожары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет, он не должен». Трамп отверг необходимость контактов Путина с Зеленским для встречи с ним

    Похожий на гранату предмет нашли рядом с ПВЗ в Москве

    Стало известно о методах конспирации исполнителей теракта в «Крокусе»

    Выявлена неожиданная опасность воды из колодцев

    Соучастники нападения на «Крокус» готовили новое преступление

    Военкоры сообщили об атаке объектов в Киевской области

    В США высказались об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

    В России высказались о сути возможных договоренностей Путина и Трампа

    Известная актриса разделась догола после съемок фильма

    Ошеломленная признанием мужчины с сайта знакомств девушка получила совет бежать от него

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости