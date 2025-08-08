Военкоры сообщили об атаке объектов в Киевской области

«РВ»: БПЛА «Герань-2» атаковали объекты в Буче и Ирпене

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)-камикадзе типа «Герань-2» атаковали ряд объектов в Буче и Ирпене (Киевская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Ударные дроны "Герань" атаковали ряд объектов противника в Киевском регионе», — говорится в сообщении.

На опубликованных видео слышны звуки полета дронов. Также очевидцы смогли снять взрыв после поражения одной из целей.

Ранее БПЛА-камикадзе «Герань-2» атаковали объекты на территории Харькова и области. После поражения целей начались пожары.