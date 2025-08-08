Воспитательная беседа сторонников «Русской общины» с «баем» мигрантов попала на видео

Беседу «Русской общины» со свистевшими вслед девушкам мигрантами сняли на видео

Диалог сторонников «Русской общины» с мигрантами попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале движения.

На кадрах показана «воспитательная беседа». Активисты общаются с иностранцами, которые заняли одну из детских спортивных площадок в Московском районе Санкт-Петербурга. Большая часть диалога ведется с «баем» — иностранцем, который пользуется авторитетом у земляков.

Общественники высказали «баю» претензии, связанные с тем, что мигранты не пускали детей горожан на спортплощадку и свисели вслед девушкам. «Передай своим (...) Что орать девочкам?» — поинтересовались сторонники движения у иностранцев. Лидер мигрантов пообещал принять меры.

Тем временем в сети заявили о вспышке менингита на одной из петербургских строек. Автор видео, записанного на стройплощадке, рассказал, что заболевание распространилось среди иностранных рабочих.