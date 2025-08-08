Россия
Врач назвал причину 80 процентов всех смертей в России

Врач Горенков: 80 % смертей в России вызвано социально значимыми заболеваниями
Константин Лысяков
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Причиной около 80 процентов всех смертей в России являются социально значимые заболевания. Об этом заявил главный специалист Минздрава Подмосковья по общей врачебной практике Роман Горенков в беседе с ТАСС.

По его словам, первое место среди факторов риска занимает артериальное давление, которое приводит к развитию инфаркта и инсульта. В перечень также входят ВИЧ, туберкулез, сахарный диабет, психические расстройства и онкозаболевания — эти болезни оказывают наибольшее влияние на жизнь общества, подчеркнул Горенков. «Ключевые факторы риска их развития — гипертония, повышенный уровень общего холестерина и табакокурение. Устранив только три этих фактора, можно предотвратить значительную часть хронических неинфекционных и социально значимых заболеваний», — рассказал он.

При этом врач предупредил, что согласно оценкам специалистов Всемирной организации здравоохранения, при сохранении текущей тенденции, к 2030 году жертвами хронических заболеваний в мире ежегодно будут становиться порядка 52 миллионов человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что младенческая смертность в стране снизилась до нового исторического минимума. По его словам, намеченные на 2030 год показатели достигнуты уже в первом квартале 2025-го. Однако конкретные цифры глава государства не привел.

