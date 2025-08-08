Врач предупредил о риске оказаться на операционном столе из-за смартфона

Врач Ассал предупредил о риске синдрома запястного канала из-за смартфона

Врач Мигель Ассал предупредил, что люди, которые не выпускают смартфон из рук, рискуют оказаться на операционном столе. Об этом он рассказал изданию La Razon.

Как пояснил Ассал, чрезмерное использование гаджетов может привести к возникновению синдрома запястного канала, главным проявлением которого является боль в кисти, запястье или пальцах. Лечение подразумевает прием определенных лекарств, но тяжелые случаи требуют хирургического вмешательства, пояснил он.

Среди других негативных последствий специалист выделил боль в шее и локтевом нерве, перенапряжение глаз, тревожное расстройство, а также бессонницу. По словам медика, согласно статистике, средний показатель использования гаджетов по миру составляет более 6,5 часа в сутки. Это число он назвал очень большим.

Ранее невролог Валерий Новоселов рассказал, как выявить деменцию на ранней стадии. По его словам, для этого существует специальный генетический анализ.