Выявлен неожиданный вред разового приема жирной пищи

JNP: Даже один прием жирной пищи нарушает регуляцию мозгового кровотока

Даже один прием пищи с высоким содержанием насыщенных жиров может ухудшить работу сердечно-сосудистой системы и нарушить регуляцию мозгового кровотока. Об этом предупреждают британские и японские ученые, чье исследование опубликовано в The Journal of Nutritional Physiology. В эксперименте участвовали 41 здоровый мужчина — 20 молодых и 21 пожилой. Всем им измеряли показатели сосудов и мозгового кровотока до и через четыре часа после стандартного высокожирного завтрака, включавшего сливки, сахар и сироп.

После еды у всех участников выросли уровни триглицеридов, глюкозы и инсулина в крови. Эти изменения сопровождались снижением эластичности сосудов и ухудшением способности мозга поддерживать стабильный кровоток при колебаниях артериального давления. Такой эффект был заметен у обеих возрастных групп, но особенно выражен у пожилых участников.

Ученые отмечают, что нарушение так называемой динамической церебральной авторегуляции делает мозг более уязвимым к перепадам давления и снижает его защиту от ишемии. Это может увеличивать риск инсульта и способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний, особенно у людей старшего возраста, у которых подобные механизмы и так работают менее эффективно.

Результаты исследования показывают, что регулярное употребление насыщенных жиров в большом количестве может иметь накопительный вредный эффект. Ученые советуют отдавать предпочтение продуктам с низким содержанием насыщенных жиров и помнить, что даже разовый обильный прием жирной пищи способен временно ухудшить работу сосудов и мозга.

Ранее ученые установили, что продолжительные интервалы между приемами пищи могут замедлять развитие болезни Альцгеймера.