Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:34, 8 августа 2025Наука и техника

Выявлен неожиданный вред разового приема жирной пищи

JNP: Даже один прием жирной пищи нарушает регуляцию мозгового кровотока
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Colored emotions / Shutterstock / Fotodom

Даже один прием пищи с высоким содержанием насыщенных жиров может ухудшить работу сердечно-сосудистой системы и нарушить регуляцию мозгового кровотока. Об этом предупреждают британские и японские ученые, чье исследование опубликовано в The Journal of Nutritional Physiology. В эксперименте участвовали 41 здоровый мужчина — 20 молодых и 21 пожилой. Всем им измеряли показатели сосудов и мозгового кровотока до и через четыре часа после стандартного высокожирного завтрака, включавшего сливки, сахар и сироп.

После еды у всех участников выросли уровни триглицеридов, глюкозы и инсулина в крови. Эти изменения сопровождались снижением эластичности сосудов и ухудшением способности мозга поддерживать стабильный кровоток при колебаниях артериального давления. Такой эффект был заметен у обеих возрастных групп, но особенно выражен у пожилых участников.

Ученые отмечают, что нарушение так называемой динамической церебральной авторегуляции делает мозг более уязвимым к перепадам давления и снижает его защиту от ишемии. Это может увеличивать риск инсульта и способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний, особенно у людей старшего возраста, у которых подобные механизмы и так работают менее эффективно.

Результаты исследования показывают, что регулярное употребление насыщенных жиров в большом количестве может иметь накопительный вредный эффект. Ученые советуют отдавать предпочтение продуктам с низким содержанием насыщенных жиров и помнить, что даже разовый обильный прием жирной пищи способен временно ухудшить работу сосудов и мозга.

Ранее ученые установили, что продолжительные интервалы между приемами пищи могут замедлять развитие болезни Альцгеймера.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кровавый режим». В Грузии в годовщину пятидневной войны с Россией раскрыли заказчиков конфликта

    Возможность прекратить рост цен в России оценили

    Стало известно о планах России и США заключить перемирие на Украине

    В МИД Италии высказались о возможности встречи Путина и Трампа в Риме

    Тело бойца ВСУ в ставшем для него могилой окопе в Курской области сняли на фото

    Раскрыты подробности задержания сотрудника секретного подразделения МВД

    Россияне смогут пять дней наблюдать красивое явление

    Раскрыт тайный смысл часов за 23 миллиона рублей новой жены миллиардера Безоса

    В Москве задержали сотрудника секретного подразделения МВД

    Получившему ранение на СВО военнослужащему из Африки вручили паспорт гражданина России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости