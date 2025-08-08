Захарова: Заявления Запада о возвращении украинских детей являются русофобией

Заявление, одобренное международной коалицией по возвращению украинских детей, является проявлением русофобии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Одобренный так называемой международной коалицией по возвращению украинских детей текст является очередным проявлением русофобии и двойных стандартов», — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что заявление нацелено не на помощь детям, а на продолжение кампании клеветы против России. Возвращению детей может способствовать только деполитизированное взаимодействие омбудсменов, уточнила спикер внешнеполитического ведомства.

Как заявила Захарова ранее, многие украинские военнопленные утверждают, что с самого начала службы в Вооруженных силах Украины ждали момента, чтобы сдаться в плен российским войскам.