10:27, 8 августа 2025Забота о себе

Женщинам указали на пять признаков плохого гинеколога

Врач Каплина призвала бежать от гинеколога, советующего сменить мужа
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Iryna Inshyna / Shutterstock / Fotodom

Врач Ольга Каплина заявила, что плохого гинеколога можно распознать по пяти признакам. На них специалистка указала женщинам на своем YouTube-канале.

Каплина призвала держаться подальше от гинеколога, который в ответ на жалобу пациентки о болевых ощущениях при осмотре советует ей потерпеть. Также нужно сменить врача, если он назначает комбинированные оральные контрацептивы при нерегулярном цикле или долгом отсутствии беременности.

Кроме того, как отметила Каплина, хороший гинеколог никогда не станет рекомендовать сменить мужа. Кабинет стоит покинуть и в том случае, если туда постоянно кто-то врывается без экстренной причины, поскольку это признак неуважения к пациентке. Наконец, по словам специалистки, стоит бежать от гинекологов, которые говорят планирующей беременность женщине, что ей не нужно сдавать анализы.

Ранее гинеколог Татьяна Гвоздикова заявила, что женщинам не стоит подмываться мылом. В противном случае, по ее словам, можно пересушить слизистую в интимной зоне.

