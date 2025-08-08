Жителям российского города пришлось собирать дождевую воду

Часть жителей Североуральска остались без водопроводной воды

Части жителей Североуральска Свердловской области пришлось собирать дождевую воду из-за отсутствия водопроводной. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Жители пожаловались на мутный цвет воды, отсутствие напора и невозможность включить стиральную машину. Емкости, в которых люди собирают дождевую воду, появились на улице Декабристов. Перебои с водой в городе начались из-за прорывов труб.

Ранее жители города Семикаракорска Ростовской области пожаловались на отсутствие воды в 30-градусную жару. Перебои продолжались весь июль, при этом температура в отдельные дни этого месяца достигала отметки плюс 37 градусов.

В подмосковном Королеве тем временем несколько улиц оказались затоплены канализационными стоками.