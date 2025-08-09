Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:41, 9 августа 2025Бывший СССР

Депутат Рады предрек Зеленскому скорую гибель

Дубинский: Зеленскому не дадут гарантии безопасности, его ждет гибель
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дадут никаких гарантий безопасности, в связи с чем его ждет только один финал — гибель. С таким прогнозом выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«На трехсторонней встрече Зеленский еще мог попросить о гарантиях личной безопасности. Но его на встрече не будет. ... Скоро пробежка без головы, и в суп!» — написал политик.

Не исключено, что именно из-за этого украинский лидер в последнее время пребывает в плохом настроении, добавил Дубинский.

Ранее Дубинский заявил, что на Украине началась истерика из-за возможной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Маршрут Трампа». США подпишут важное соглашение с Арменией и Азербайджаном. Кому оно выгодно и как коснется России?

    В США оценили перспективы мира на Украине

    Депутат Рады предрек Зеленскому скорую гибель

    Несколько мощных взрывов прогремело в Донецке

    Военблогер рассказал о попытках ВСУ вновь вторгнуться в Курскую область

    Трамп рассказал об использовании одного принципа в общении с зарубежными лидерами

    Российская гимнастка выступила на Северном полюсе и установила рекорд

    Алиев и Пашинян выразили намерение выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

    Трамп высказался о переговорах Путина и Уиткоффа

    Трамп оценил вероятность встречи с участием Путина и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости