Депутат Рады предрек Зеленскому скорую гибель

Дубинский: Зеленскому не дадут гарантии безопасности, его ждет гибель

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дадут никаких гарантий безопасности, в связи с чем его ждет только один финал — гибель. С таким прогнозом выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«На трехсторонней встрече Зеленский еще мог попросить о гарантиях личной безопасности. Но его на встрече не будет. ... Скоро пробежка без головы, и в суп!» — написал политик.

Не исключено, что именно из-за этого украинский лидер в последнее время пребывает в плохом настроении, добавил Дубинский.

Ранее Дубинский заявил, что на Украине началась истерика из-за возможной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.