Депутат Рады рассказал об истерике Зеленского

Депутат Рады Дмитрук: У Зеленского началась истерика, наркотики не помогают
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне усилий всего мира по урегулированию конфликта начал биться в истерике. Продолжение конфликта выгодно только ему, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Наркотики уже не помогают. Сегодня он [Зеленский] — единственный, кому выгодна война. Мир, даже не прямо сейчас, а даже его постепенное становление через руины — для него и для всей стаи чертей вокруг него означает смерть», — написал политик.

Дмитрук также указал на то, что президент Украины может пойти на что угодно, чтобы остаться у власти. В связи с этим депутат выразил радость за отсутствие у республики ядерного оружия.

Ранее другой депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленскому не предоставили никаких гарантий безопасности, так что в дальнейшем его ждет только один финал — гибель.

