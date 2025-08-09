Спорт
10:49, 9 августа 2025Спорт

Двукратный олимпийский чемпион заявил о деградации российского спорта

Двукратный олимпийский чемпион Васильев заявил о деградации российского спорта
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил о деградации российского спорта. Его слова приводит Vseprosport.

Васильев отметил, что отсутствие международной практики на самом высоком уровне в любом случае влияет на уровень спортсмена. «Когда спортсмен выступает только на российских турнирах, он не понимает, на каком он уровне, ему не с кем сравнить себя», — посчитал он.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри выступила против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов. Она заявила, что видит непоследовательность в нынешнем подходе, когда особое внимание уделяется России, в то время как на ее родном континенте, в Африке, также происходят конфликты.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Олимпийских играх-2024 выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе.

    Все новости