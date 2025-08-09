Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:46, 9 августа 2025Мир

Фицо предупредил Украину о расплате за план Запада против России

Фицо: Украине дорого обойдется попытка Запада ослабить Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Украине дорого обойдется провальная попытка Запада ослабить Россию. Об этом предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Уже все знают, что Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию, чего не получилось, и за что, судя по всему, Украина должна будет дорого заплатить», — отметил он.

По словам Фицо, ответственность за это лежит в том числе на украинских властях, так как они поддерживали план западных стран по причинению вреда Москве через помощь Киеву в конфликте.

Ранее словацкий премьер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский его ненавидит. Он указал, что по этой причине не видит смысла во встрече с политиком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о «втором разделе» Украины

    В США раскрыли возможное последствие встречи Путина и Трампа

    В России оценили выбор места для встречи Путина и Трампа

    В четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

    Американец послушал совет нейросети и попал психбольницу

    «Как будто мозг почесали». Повсюду в интернете — дикий огурец. Что значат эти странные мемы и почему их так полюбили?

    В Германии сообщили о пролетах сотен неизвестных дронов над военными базами

    Российскому генералу дали условный срок за растрату и служебный подлог

    Фицо обратился с призывом к Путину и Трампу насчет Украины

    Фицо предупредил Украину о расплате за план Запада против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости