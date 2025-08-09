Фицо: Украине дорого обойдется попытка Запада ослабить Россию

Украине дорого обойдется провальная попытка Запада ослабить Россию. Об этом предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, опубликованном в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Уже все знают, что Украина была использована Западом для попытки ослабить Россию, чего не получилось, и за что, судя по всему, Украина должна будет дорого заплатить», — отметил он.

По словам Фицо, ответственность за это лежит в том числе на украинских властях, так как они поддерживали план западных стран по причинению вреда Москве через помощь Киеву в конфликте.

Ранее словацкий премьер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский его ненавидит. Он указал, что по этой причине не видит смысла во встрече с политиком.