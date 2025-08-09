Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:15, 9 августа 2025Россия

На Ходынском бульваре в Москве произошла смертельная авария

В ДТП с электровелосипедом на Ходынском бульваре в Москве погибли два человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Мотоциклист и его пассажир не выжили в результате ДТП на Ходынском бульваре, они столкнулись с электровелосипедом. Об этом сообщили в субботу, 9 августа, в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Согласно предварительной информации, произошло столкновение электровелосипеда и мотоцикла, который впоследствии наехал на препятствие. Водитель и пассажир мотоцикла не выжили, находившийся за рулем электровелосипеда курьер был доставлен в медучреждение.

«Ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле», — указали в прокуратуре.

Ранее машина скорой помощи и грузовик столкнулись в центре Москвы. ДТП произошло на пересечении Яузской и Николоямской улиц. От удара скорая перевернулась набок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа и Киев представили альтернативный план урегулирования конфликта

    В России объяснили выбор Аляски для встречи Путина и Трампа

    В Венгрии оценили реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа

    В Сочи временно запретили авиаперелеты

    ВСУ выпустили по России свыше 20 беспилотников

    На Ходынском бульваре в Москве произошла смертельная авария

    Стало известно о желании ЕС и Украины сорвать встречу Путина и Трампа

    В Финляндии дали Трампу совет по поводу Зеленского

    Стало известно о попытке Европы включиться в мирный процесс по Украине

    Поезд с пассажирами сошел с рельсов в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости