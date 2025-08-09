На Западе назвали последствия отказа Украины от урегулирования на условиях России

Эксперт Ливен: Отказ Киева от урегулирования на условиях РФ приведет к потерям

Отказ украинских властей от урегулирования кризиса на условиях России обусловит в будущем гораздо большие потери. Об этом сказано в статье руководителя евразийской программы в Институте Куинси Анатоля Ливена.

Материал опубликован на информационном портале аналитического центра Responsible Statecraft.

«Как сообщается, администрация Трампа сделала важный шаг на пути к мирному урегулированию на Украине. Она перестала требовать безоговорочного досрочного прекращения огня, которое россияне всегда отвергали», — указано в статье.

Вашингтон предложил Москве конкретные и подробные условия. По словам эксперта, можно предположить, что тогда глава Белого дома прекратит помощь Украине, и Россия не ограничится только Донбассом.

Если же Киев отвергнет эти условия, то, скорее всего, лишится будущей военной и финансовой помощи Штатов. Украина будет вынуждена полагаться на гораздо более ограниченную помощь со стороны Европы.

Ранее издание NYT написало, что власти европейских стран пытаются убедить США в том, что решения по урегулированию конфликта на Украине не должны приниматься без них и без самого Киева.

Также было указано, что европейские чиновники обеспокоены тем, что их могут отодвинуть на второй план на предстоящей встрече главы РФ Владимира Путина и Дональда Трампа.

