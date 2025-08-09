Профессор Дизен: Будущее Европы будут определять Россия и США

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что решающие роли в определении будущего Европы будут играть Россия и США. Такое признание он сделал в соцсети Х.

Комментируя слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что настаивает на проведении саммита ЕС с Россией, он отметил, что такое здравое предложение может встретить ожесточенное сопротивление. «Европа теперь не может играть никакой роли в разрешении конфликта на континенте, и ее будущее будет решаться в Вашингтоне и Москве», — говорится в публикации.

Помимо этого, Дизен положительно оценил информацию о подготовке встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его мнению, прекращение огня на Украине и снятие санкций возможно только после переговоров этих двух политиков.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа согласована и состоится в ближайшее время.

