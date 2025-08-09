В России объяснили выбор Аляски в качестве места встречи Путина и Трампа

Посол Яковенко назвал выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа символичным

Член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Алекснадр Яковенко назвал выбор Аляски местом встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа символичным. Его слова передает РИА Новости.

«Аляска отсылает к позитивной части нашей общей истории: вооруженный нейтралитет Екатерины II в годы американской Войны за независимость и две русские эскадры у берегов Америки в Гражданскую войну в США. Конечно, встреча может отсылать к общему арктическому будущему двух стран», — объяснил чиновник.

Яковенко назвал объявление места встречи двух президентов неожиданным и показательным. По его словам, это демонстрирует дипломатию двух суверенных государств, а не «мелких интересов европейских столиц».

9 августа Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в американском штате Аляска. Она состоится уже на следующей неделе, 15 августа. В России встречу также подтвердили на официальном уровне.