Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:54, 9 августа 2025Мир

В России объяснили выбор Аляски в качестве места встречи Путина и Трампа

Посол Яковенко назвал выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа символичным
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Joseph Hendrickson / Shutterstock / Fotodom  

Член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Алекснадр Яковенко назвал выбор Аляски местом встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа символичным. Его слова передает РИА Новости.

«Аляска отсылает к позитивной части нашей общей истории: вооруженный нейтралитет Екатерины II в годы американской Войны за независимость и две русские эскадры у берегов Америки в Гражданскую войну в США. Конечно, встреча может отсылать к общему арктическому будущему двух стран», — объяснил чиновник.

Яковенко назвал объявление места встречи двух президентов неожиданным и показательным. По его словам, это демонстрирует дипломатию двух суверенных государств, а не «мелких интересов европейских столиц».

9 августа Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в американском штате Аляска. Она состоится уже на следующей неделе, 15 августа. В России встречу также подтвердили на официальном уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Иван Краско

    В России объяснили выбор Аляски в качестве места встречи Путина и Трампа

    Россия взяла под контроль Яблоновку в ДНР

    Стало известно о попытке прорыва украинской ДРГ границы России

    МИД России отреагировал на планы Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

    Депутат Рады назвал самый большой риск для Зеленского

    В России допустили срыв встречи Путина и Трампа

    Британский монарх заработал 320 миллионов рублей на музейных ворах с топорами

    Названа причина смерти Ивана Краско

    В Киеве подростки надели полицейскую форму и начали танцевать под русский рэп

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости