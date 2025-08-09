Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:08, 9 августа 2025Бывший СССР

В Раде предсказали последствия отказа Зеленского от предложения Трампа по Украине

Дубинский: Зеленский может отказаться от предложения Трампа по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jim LoScalzo / Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский отчаянно пытается сохранить власть, поэтому он может отказаться от предложения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта, которое тот выдвинет по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

По его мнению, в таком случае Трамп перестанет оказывать военную помощь Киеву и переложит ответственность за разрешение конфликта на Европу.

«В течение нескольких месяцев Россия добьется стратегического прорыва на фронте, и Трампа снова попросят стать посредником для заключения мира — уже европейцы, убедившись, что украинские власти примут поставленные условия. Правда, они будут в разы хуже, чем сейчас», — считает Дубинский.

Встреча Трампа и Путина состоится 15 августа на Аляске. В Кремле сообщили, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о «втором разделе» Украины

    В Германии испугались остановки производства оружия из-за Китая

    Названы потери ВСУ при ударе «Искандера» по лагерю подготовки бойцов «Азова»

    Названа главная тонкость конфликта на Украине

    В Раде предсказали последствия отказа Зеленского от предложения Трампа по Украине

    Трамп объявил о назначении Брюс на должность зампреда США при ООН

    В немецком зоопарке усыпили трех амурских тигрят

    Силовики раскрыли данные «раздававшего» солдат комбрига ВСУ

    Раскрыта пикантная подробность побега с Украины высокопоставленного полицейского

    В США узнали о предложении Путина к Трампу по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости