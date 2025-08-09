В Раде предсказали последствия отказа Зеленского от предложения Трампа по Украине

Дубинский: Зеленский может отказаться от предложения Трампа по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отчаянно пытается сохранить власть, поэтому он может отказаться от предложения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта, которое тот выдвинет по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

По его мнению, в таком случае Трамп перестанет оказывать военную помощь Киеву и переложит ответственность за разрешение конфликта на Европу.

«В течение нескольких месяцев Россия добьется стратегического прорыва на фронте, и Трампа снова попросят стать посредником для заключения мира — уже европейцы, убедившись, что украинские власти примут поставленные условия. Правда, они будут в разы хуже, чем сейчас», — считает Дубинский.

Встреча Трампа и Путина состоится 15 августа на Аляске. В Кремле сообщили, что главной темой переговоров станет урегулирование на Украине.