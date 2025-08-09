Парад планет 10 августа: когда, откуда и как наблюдать

10 августа 2025 года с Земли можно увидеть большой парад планет: в ряд выстроятся шесть небесных тел. «Лента.ру» рассказывает, что такое парад планет, какие именно планеты выстроятся в ряд и как их различить на небе.

Что такое парад планет

Парад планет — это астрономическое явление, при котором несколько планет Солнечной системы выстраиваются в одну линию или одновременно оказываются в небольшом секторе неба. Хотя планеты не образуют идеально прямую линию (это лишь иллюзия с точки зрения обитателей Земли), зрелище получается впечатляющим.

Парад планет — неофициальный термин, хотя его активно используют и обыватели, и журналисты, и даже специалисты NASA. С точки зрения науки, правильнее называть это явление выравниванием планет.

Само по себе выравнивание планет — не редкое явление. Редкость — когда в ряд выстраиваются сразу несколько небесных тел, как это произойдет в августе.

Парад планет 10 августа: какие планеты можно увидеть

Так будет виден парад планет 10 августа из Северного полушария Изображение: Vito Technology, Inc.

10 августа 2025 года произойдет большой парад планет: в одну линию выстроятся сразу шесть небесных тел — Меркурий, Юпитер, Венера, Уран, Нептун и Сатурн. К ним присоединится полная Луна.

Меркурий, Юпитер, Венеру и Сатурн будут видны невооруженным глазом, а вот чтобы рассмотреть Уран и Нептун, понадобится бинокль или телескоп.

Когда и где смотреть парад планет 10 августа

Парад планет 10 августа появится на небе утром, примерно за час до восхода. Восход 10 августа в Москве произойдет в 4:52, так что наблюдать за парадом можно будет около 3:52, но только при условии, что небо будет безоблачным.

Планеты во время парада 10 августа расположатся низко над горизонтом, поэтому для наблюдения нужно найти точку с хорошим видом на восточную часть небосклона

В идеале наблюдать за этим явлением лучше вдали от города — там, где нет ярких огней.

Из Северного полушария планеты будут видны в таком порядке: Меркурий, Юпитер, Венера, Уран, Нептун и Сатурн. Из Южного — в таком: Сатурн, Нептун, Уран, Венера, Юпитер, Меркурий.

Как смотреть парад планет

Если планируете отправиться за город, возьмите с собой плед и удобный раскладной стул, термос с теплым напитком и оптический прибор — бинокль или небольшой телескоп. Хотя самые яркие планеты — Венера и Юпитер — будут видны невооруженным глазом.

Чтобы лучше ориентироваться по звездному небу, можно воспользоваться специальными приложениями для наблюдения за звездами, например:

Sky Tonight — сервис, который помогает понять, какие планеты и звезды где находятся, и публикует информацию об астрономических событиях;

Starwalk — приложение для наблюдения за ночным небом;

Night Sky, Time and Date — ресурс с данными об астрономических событиях, фазах Луны, восходе и заходе Солнца.

Изображение: Vito Technology, Inc.

Парад планет — это не одновременное появление небесных тел, напоминает профессор Института физики КФУ, научный руководитель Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Юрий Нефедьев.

Это не значит, что все шесть планет можно будет увидеть одновременно. Видимость зависит от времени суток, положения планет над горизонтом и оптических приборов Юрий Нефедьев научный руководитель Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта

Наблюдать за планетами можно в таком порядке:

