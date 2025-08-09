Побившего рекорд России легкоатлета увезли на коляске

Федор Иванов побил рекорд России в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате страны по легкой атлетике. Об этом сообщает РИА Новости.
23-летний Иванов пробежал дистанцию за 47,94 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Денису Кудрявцеву (48,05 секунды) и держался с августа 2015 года.
После забега состояние Иванова ухудшилось, ему потребовалась помощь врачей. Со стадиона его увезли на инвалидной коляске.
Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани. Отечественные спортсмены отстранены от международных турниров.
Ранее спринтер Константин Крылов установил рекорд России в беге на 100 метров на молодежном чемпионате страны в Чебоксарах. Он преодолел дистанцию за 10,04 секунды.