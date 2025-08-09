Спорт
Крылья Советов
1:1
Завершен
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Челябинск
1:0
Завершен
Волга Ул
Россия — Лига PARI|4-й тур
ЦСКА
5:1
Завершен
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Анастасия Павлюченкова
1:1
3-й сет
live
Аои Ито
Цинциннати (ж)
19:12, 9 августа 2025Спорт

Побившего рекорд России легкоатлета увезли на коляске

Побившего рекорд России легкоатлета Иванова увезли на коляске после забега
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Федор Иванов побил рекорд России в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате страны по легкой атлетике. Об этом сообщает РИА Новости.

23-летний Иванов пробежал дистанцию за 47,94 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Денису Кудрявцеву (48,05 секунды) и держался с августа 2015 года.

После забега состояние Иванова ухудшилось, ему потребовалась помощь врачей. Со стадиона его увезли на инвалидной коляске.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Казани. Отечественные спортсмены отстранены от международных турниров.

Ранее спринтер Константин Крылов установил рекорд России в беге на 100 метров на молодежном чемпионате страны в Чебоксарах. Он преодолел дистанцию за 10,04 секунды.

    Все новости