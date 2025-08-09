Мир
Полиция Аляски высказалась о предстоящей встрече Путина и Трампа

Полиция Аляски переадресовала вопросы о встрече Путина и Трампа секретной службе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В полиции Аляски не стали отвечать на вопросы о встрече лидера России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все вопросы, связанные с данным мероприятием или безопасностью, следует направлять в секретную службу США», — сказал пресс-секретарь ведомства Остин МакДэниел.

Ранее в офисе губернатора штата Майка Данливи не смогли ответить на вопрос о точном месте проведения встречи лидеров двух держав. Там сообщили, что организация мероприятия происходит на уровне федерального правительства.

В ночь на 9 августа Трамп сообщил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске.

