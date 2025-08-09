Мир
08:29, 9 августа 2025

Посол России принял участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки

Посол РФ Ноздрев принял участие в церемонии памяти жертв бомбардировки Нагасаки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: AFLO / Globallookpress.com

Посол России в Японии Николай Ноздрев принял участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Россию с 2022 года не приглашали на памятные церемонии в Хиросиме и Нагасаки под предлогом сложной международной обстановки. По его словам, подобное отношение провоцировало японское правительство с его антироссийским подходом в контексте конфликта на Украине.

Ноздрев рассказал, что в этом году власти Нагасаки, в отличие от коллег из Хиросимы, решили не политизировать мероприятие, представители администрации посетили российское посольство и передали приглашение от мэра города на памятную церемонию, объяснив свои прежние шаги.

«Принимая во внимание эти обстоятельства, а также тот факт, что в текущем году отмечается 80-летняя годовщина трагических событий, было принято решение о посещении поминального мероприятия», — добавил посол.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в послании в связи с 80-й годовщиной бомбардировки Хиросимы не упомянул США — страну, которая ее осуществила.

