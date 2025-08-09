Мир
04:41, 9 августа 2025Мир

Представители США, Украины и Европы встретятся в Британии в выходные

Представители США, Украины и Европы встретятся в Британии в выходные
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Британии в эти выходные состоится встреча представителей США, Украины и Европы. На ней стороны согласуют свою позицию перед переговорами президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, пишет Axios.

«Украина и некоторые союзники по НАТО в частных беседах выражают обеспокоенность тем, что Трамп может согласиться на предложение Путина о завершении конфликта без учета их позиций», — объясняют в материале мотив такой встречи.

Пока неизвестно, кто примет в ней участие. Как пишет Axios, если стороны согласуют территориальные уступки со стороны Украины, лидеру республики Владимиру Зеленскому придется провести в стране референдум.

Встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на Аляске.

