Раскрыта пикантная подробность побега с Украины высокопоставленного полицейского

RusVesna: Экс-замначальник полиции Измаила сбежал с Украины со своим любовником

Бывший заместитель начальника полиции города Измаил в Одесской области Максим Стандратюк сбежал с Украины вместе со своим любовником (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Военкоры русской весны (RusVesna).

В качестве доказательства приводится несколько медиафайлов, на которых те позируют в обнимку. При этом утверждается, что сожитель высокопоставленного полицейского тоже мог иметь отношение к правоохранительным органам.

О бегстве Стандратюка сообщалось ранее 9 августа. Полиция Одесской области подтвердила факт инцидента, заявив, что чиновник уже уволен и будет отвечать за свои поступки в соответствии с действующим законодательством Украины.