Бывший замначальника полиции города в Одесской области сбежал с Украины

Экс-замначальника полиции Измаила Максим Стандратюк сбежал с Украины

Бывший заместитель начальника полиции города Измаила в Одесской области Максим Стандратюк сбежал с Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

Информация о побеге Стандратюка сначала распространилась в сети, после чего ее подтвердила полиция Одесской области. «Отвечать за свои поступки он будет в соответствии с действующим законодательством», — заявили правоохранители.

Ранее сообщалось о побеге футболиста харьковского клуба Алексея Сидорова. Сначала он перестал посещать тренировки, после чего без ведома клуба покинул территорию Украины.

Перед этим стало известно, что с Украины сбежали близкие родственники мэра Николаева Александра Сенкевича, жена Екатерина и брат Станислав. О местонахождении последнего удалось узнать благодаря его аккаунту в Google.