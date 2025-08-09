Российская гимнастка выступила на Северном полюсе и установила рекорд

Российская гимнастка Рослякова выступила на Северном полюсе и установила рекорд

Россиянка Мария Рослякова стала первой представительницей художественной гимнастики, выступившей на Северном полюсе. Об этом в Telegram-канале сообщила тренер спортсменки Анна Полунина.

«Это выступление открыло новую страницу не только в истории гимнастики, но и в мировой рекордологии, в летописи самых необычных рекордов в книге рекордов России», — заявила Полунина. Уточняется, что рекорд Росляковой официально подтвержден Международной книгой рекордов Interrecord: Official Excellence и занесен в Реестр рекордов России.

Программа, которую показала Рослякова, включала элементы с лентой, мячом и булавами. Упражнения выполнялись на льду рядом с флагом Северного полюса и на фоне ледокола.

