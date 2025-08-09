Спорт
15:27, 9 августа 2025Спорт

Российские спортсмены объяснили попадание допинга в организм молоком

РУСАДА: Российские спортсмены объяснили попадание мельдония употреблением молока
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tati9 / Shutterstock / Fotodom

Начальник отдела по обработке результатов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Валерия Герман рассказала, что два отечественных спортсмена смогли объяснить попадание допинга в организм употреблением молока. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсмены сумели доказать, что они употребляли большое количество молока, полученное, вероятнее всего, от коровы, которой кололи препарат, содержащий в своем составе мельдоний. Она подчеркнула, что это редкое событие, так как должна произойти цепочка событий, способствующая этому.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года.

Ранее швейцарская всадница Сибилла Фогт объяснила попадание допинга сексом с мужчиной, который употреблял запрещенное вещество. Спортсменка заявила, что накануне интимной связи ее партнер принимал кокаин.

    Все новости