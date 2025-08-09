Бывший СССР
Российский военный рассказал о дефиците пехоты ВСУ на покровском направлении

РИА Новости: ВСУ столкнулись с дефицитом пехоты на покровском направлении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка 110-й бригады Южного военного округа с позывным Купол рассказал РИА Новости о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с дефицитом пехоты на покровском направлении.

«На покровском направлении пехота противника малочисленна. Основную сложность составляют дроны противника», — пояснил военный.

Он добавил, что из-за высокой концентрации беспилотников основной сложностью для бойцов становится перемещение до позиций.

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что российские войска присутствуют в городской черте Красноармейска (украинское название — Покровск) южнее улицы Шмидта и продвигаются на ряде участков города.

