21:45, 9 августа 2025Спорт

Трусова показала первые фотографии новорожденного сына

Фигуристка Трусова показала первые фотографии новорожденного сына
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) показала первые фотографии новорожденного сына. Она поделилась ими в своем Telegram-канале.

«Передать ощущения словами невозможно, поэтому просто скажу, что это был самый необычный и в то же время самый счастливый день в моей жизни. Привести в этот мир нового человека не так просто, как кажется, но все трудности однозначно стоят того мгновения, когда ты впервые берешь его на руки», — подписала совместные кадры 21-летняя спортсменка. Она добавила, что ей не терпится поскорее начать новую главу в их с супругом Макаром Игнатовым жизни.

Пара стала родителями 6 августа. 17 августа 2024 года фигуристы сыграли свадьбу.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ. Игнатов — вице-чемпион России.

