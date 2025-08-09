Фигуристка Трусова показала первые фотографии новорожденного сына

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) показала первые фотографии новорожденного сына. Она поделилась ими в своем Telegram-канале.

«Передать ощущения словами невозможно, поэтому просто скажу, что это был самый необычный и в то же время самый счастливый день в моей жизни. Привести в этот мир нового человека не так просто, как кажется, но все трудности однозначно стоят того мгновения, когда ты впервые берешь его на руки», — подписала совместные кадры 21-летняя спортсменка. Она добавила, что ей не терпится поскорее начать новую главу в их с супругом Макаром Игнатовым жизни.

Пара стала родителями 6 августа. 17 августа 2024 года фигуристы сыграли свадьбу.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр 2022 года. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ. Игнатов — вице-чемпион России.

