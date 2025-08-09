Мир
Трамп рассказал об использовании одного принципа в общении с зарубежными лидерами

Трамп заявил, что использует принцип «доверяй, но проверяй» в отношении Путина
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что использует принцип «доверяй, но проверяй» в отношении всех зарубежных лидеров, включая союзников, а не выборочно в отношении лишь российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп ответил на вопрос журналистов о том, применяет ли он этот принцип, когда работает с российским лидером. «Ну да, по отношению ко всем. Не только в отношении президента Путина, но и в отношении [других] людей и лидеров, с которыми я взаимодействую», — подчеркнул глава государства.

По словам Трампа, некоторые самые плохие торговые сделки США были сделаны не с противниками, а с друзьями.

Ранее Трамп заявил, что он доверяет своему российскому коллеге Путину, а в рамках мирной инициативы иметь дело с Россией легче, чем с Украиной.

