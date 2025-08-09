Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:55, 9 августа 2025Россия

Украине посоветовали готовиться к новому конфликту

Депутат Госдумы Шеремет: Украине следует готовиться к конфликту с Польшей
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украине посоветовали готовиться к конфликту с соседней Польшей. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы России от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Украине нужно понять, что основной ее враг находится на Западе, и готовиться к новому к конфликту, чтобы не допустить интервенции», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что Польша долгое время сдерживала свои территориальные амбиции относительно западной части территории Украины. Шеремет подчеркнул, что только Россия может стать реальным гарантом ее безопасности и суверенитета.

Ранее стала известна реакция стран Прибалтики на предложение президента Владимира Путина по мирному урегулированию украинского конфликта. По словам главы МИД Эстонии, суверенитет и территориальная целостность — краеугольные камни глобальной стабильности.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вспомнили предсказание Жириновского о переговорах Путина и Трампа

    Суд начал процедуру банкротства российской «дочки» Microsoft

    Пашинян допустил вложения России в реконструкцию железной дороги

    Украине посоветовали готовиться к новому конфликту

    Пашинян высказался о делимитации границ между Баку и Ереваном

    В стране НАТО объявили Россию и Украину следующими в одном вопросе

    Соседи спасли беременную россиянку от избивавшего ее колотушкой сожителя

    Белоусов обратился к российским военным

    Нарколог объяснил разницу между двумя типами алкоголиков

    Подполье сообщило об ударе по ремонтной базе ВСУ в Днепропетровске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости