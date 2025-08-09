Депутат Госдумы Шеремет: Украине следует готовиться к конфликту с Польшей

Украине посоветовали готовиться к конфликту с соседней Польшей. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы России от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

«Украине нужно понять, что основной ее враг находится на Западе, и готовиться к новому к конфликту, чтобы не допустить интервенции», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что Польша долгое время сдерживала свои территориальные амбиции относительно западной части территории Украины. Шеремет подчеркнул, что только Россия может стать реальным гарантом ее безопасности и суверенитета.

Ранее стала известна реакция стран Прибалтики на предложение президента Владимира Путина по мирному урегулированию украинского конфликта. По словам главы МИД Эстонии, суверенитет и территориальная целостность — краеугольные камни глобальной стабильности.