01:44, 9 августа 2025Мир

Ушаков заявил об активной проработке параметров встречи на Аляске

Марина Совина
Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни активной проработке параметров встречи на Аляске, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, ближайшие дни пройдут в активном и напряженном обсуждении параметров встречи лидеров России и США, это будет непростой процесс.

«Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске», — подчеркнул он.

Ушаков подтвердил, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет на Аляске 15 августа.

