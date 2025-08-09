Ушаков заявил об активной проработке параметров встречи на Аляске

Ушаков: РФ и США ближайшие дни посвятят проработке параметров встречи на Аляске

Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни активной проработке параметров встречи на Аляске, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, ближайшие дни пройдут в активном и напряженном обсуждении параметров встречи лидеров России и США, это будет непростой процесс.

«Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске», — подчеркнул он.

Ушаков подтвердил, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет на Аляске 15 августа.