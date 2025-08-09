Узбекистан захотел построить большую АЭС с «Росатомом»

Узбекистан в короткий срок намерен построить АЭС с «Росатомом»

Узбекистан запланировал построить большую атомную электростанцию с российской корпорацией «Росатом» в короткий срок. Об этом заявил директор Агентства по атомной энергии Узбекистана Азим Ахмедхаджаев на телеканале O'zbekiston 24.

Ташкент, как уточняется, подписал с «Росатомом» документ о строительстве атомной электростанции. На его основании специалисты сейчас проводят изучения вопроса подключения АЭС к узбекской энергосистеме. Объект планируется построить в короткий срок.

Подписанный контракт, помимо этого, подразумевает строительство в Джизакском районе первой в стране АЭС малой мощности (АСММ), которая состоит из шести реакторов по 55 МВТ каждый. К работам привлекут местные компании.

27 июля Узбекистан и Россия подписали соглашение о строительстве АЭС малой мощности. Работы должны начаться осенью — сперва на объекте появится городок строителей и необходимая инфраструктура.