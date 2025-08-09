В Казахстане нашли тело во время поиска пропавшего вертолета

В Казахстане в озере, куда упал военный вертолет, обнаружили тело и фрагменты воздушного судна. Об этом сообщает Минобороны республики в своем Telegram-канале.

Сообщается, что это произошло в Сорбулакском водохранилище, куда, предположительно, упал военный вертолет Eurocopter EC145 с тремя членами экипажа. Фрагменты воздушного суда и тело обнаружили на глубине около 14 метров, проводится процедура опознания.

Поиски, уточняет ведомство, осложняются низкой видимостью под водой, что существенно замедляет работу водолазов.

