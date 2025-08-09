В МИД высказались о роли России в переговорах Армении и Азербайджана

Захарова: Россия заинтересована в достижении стабильности на Южном Кавказе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о роли РФ в переговорах Армении и Азербайджана. Ее слова передает ведомство в своем Telegram-канале.

«Российская Федерация заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания. Одно из важнейших условий — всеобъемлющая нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией», — указано в сообщении.

Она добавила, что встреча лидеров стран в Вашингтоне при посредничестве США заслуживает положительной оценки, а нынешний этап нормализации отношений Баку и Еревана начался при содействии России принятием заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван и Баку установили мир, подписав соглашение при посредничестве президента США Дональда Трампа. Он также отметил, что дальнейшие решения станут предметом обсуждений и переговоров и должны оставаться в рамках суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции двух республик.