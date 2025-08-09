В немецком зоопарке усыпили трех амурских тигрят

В зоопарке Лейпцига усыпили трех амурских тигрят из-за отказа матери от них

Сотрудники зоопарка немецкого города Лейпциг усыпили трех детенышей амурского тигра, поскольку мать отказалась их кормить. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте учреждения.

Тигрята родились 6 августа. Их мать по имени Юшка хорошо заботилась о них в первые часы, но вскоре без видимой причины бросила детей. На протяжении двух дней они стремительно слабели, в связи с чем сотрудники были вынуждены усыпить их.

«С точки зрения нас, людей, то, что она отказалась от выкармливания без видимой причины, эмоционально печально, но в животном мире это часть поведенческого репертуара неопытных матерей», — указано в сообщении. Зоопарк выразил надежду, что полученный опыт пригодится тигрице в следующий раз.

Ранее в Израиле сотрудник Иерусалимского библейского зоопарка стал жертвой сбежавшего тигра. Дальнейшая судьба хищника пока неизвестна.