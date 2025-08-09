Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
22:56, 9 августа 2025Из жизни

В немецком зоопарке усыпили трех амурских тигрят

В зоопарке Лейпцига усыпили трех амурских тигрят из-за отказа матери от них
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sebastian Willnow / dpa / Global Look Press

Сотрудники зоопарка немецкого города Лейпциг усыпили трех детенышей амурского тигра, поскольку мать отказалась их кормить. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте учреждения.

Тигрята родились 6 августа. Их мать по имени Юшка хорошо заботилась о них в первые часы, но вскоре без видимой причины бросила детей. На протяжении двух дней они стремительно слабели, в связи с чем сотрудники были вынуждены усыпить их.

«С точки зрения нас, людей, то, что она отказалась от выкармливания без видимой причины, эмоционально печально, но в животном мире это часть поведенческого репертуара неопытных матерей», — указано в сообщении. Зоопарк выразил надежду, что полученный опыт пригодится тигрице в следующий раз.

Ранее в Израиле сотрудник Иерусалимского библейского зоопарка стал жертвой сбежавшего тигра. Дальнейшая судьба хищника пока неизвестна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о «втором разделе» Украины

    Трамп объявил о назначении Брюс на должность зампреда США при ООН

    В немецком зоопарке усыпили трех амурских тигрят

    Силовики раскрыли данные «раздававшего» солдат комбрига ВСУ

    Раскрыта пикантная подробность побега с Украины высокопоставленного полицейского

    В США узнали о предложении Путина к Трампу по Украине

    В США заявили о прогрессе в переговорах с Киевом

    «Зенит» проиграл «Ахмату» в матче РПЛ

    В России заподозрили Зеленского в подготовке «кровавой провокации»

    Раскрыта новая тактика ВСУ при обстрелах Херсонской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости