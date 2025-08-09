Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:08, 9 августа 2025Мир

В России увидели важную деталь в дате встречи Путина и Трампа

Дмитриев: Встреча Путина и Трампа выпадает на праздник Успения Богородицы
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПраздники в России

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Запланированная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске совпадает с праздником Успения Пресвятой Богородицы. На эту деталь обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на странице в X.

«Православная церковь на Аляске имеет русские корни. Какой бы ни была ваша вера, этот праздник направлен на милосердие и примирение — выбирайте диалог, выбирайте мир», — написал он.

Православная церковь в Америке отмечает праздник Успения 15 августа. В Русской православной церкви — 28 августа.

В ходе встречи на Аляске президенты двух стран будут обсуждать варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Хоть у сторон и пересекаются экономические интересы на Аляске и в Арктике, это не станет центральной темой обсуждения, добавил он.

Как отметил сенатор Совета Федерации (СФ) Алексей Пушков, выбор Аляски для встречи является нестандартным. По его мнению, таким выбором два президента дают понять, что способны и на другие нестандартные решения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран пригрозил блокировкой «моста Трампа»

    На Западе признали важность России и США в определении будущего Европы

    Россиянка побывала в Таиланде и рассказала о местном обычае отрезать кошкам хвосты

    В России увидели важную деталь в дате встречи Путина и Трампа

    Захарова оценила переговоры лидеров Армении и Азербайджана в США

    Депутат Рады обратил внимание на предрешенный исход переговоров Путина и Трампа

    В Великобритании произошла утечка радиоактивных материалов

    Россияне захотели взыскать миллионы рублей с авиакомпании за пропуск концерта Лопес

    Президент Союза армян России назвал встречу в США фиаско для Пашиняна

    ЦСКА разгромил «Рубин» в матче РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости