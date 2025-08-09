В России увидели важную деталь в дате встречи Путина и Трампа

Запланированная встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске совпадает с праздником Успения Пресвятой Богородицы. На эту деталь обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на странице в X.
«Православная церковь на Аляске имеет русские корни. Какой бы ни была ваша вера, этот праздник направлен на милосердие и примирение — выбирайте диалог, выбирайте мир», — написал он.
Православная церковь в Америке отмечает праздник Успения 15 августа. В Русской православной церкви — 28 августа.
В ходе встречи на Аляске президенты двух стран будут обсуждать варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Хоть у сторон и пересекаются экономические интересы на Аляске и в Арктике, это не станет центральной темой обсуждения, добавил он.
Как отметил сенатор Совета Федерации (СФ) Алексей Пушков, выбор Аляски для встречи является нестандартным. По его мнению, таким выбором два президента дают понять, что способны и на другие нестандартные решения.