Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:35, 9 августа 2025Россия

В Совете Федерации назвали место для встречи Путина и Трампа нестандартным

Сенатор Пушков: Главы России и США еще никогда не встречались на Аляске
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Выбор Аляски для встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом является нестандартным. Такое заявлением сделал сенатор Совета Федерации (СФ) Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Главы России и США еще никогда в истории не встречались на Аляске. Таким выбором два президента как бы дают понять, что они способны и на другие нестандартные решения», — написал он.

Сенатор также отметил, что Аляска как место переговоров двух лидеров не обсуждалась в СМИ, в отличие от Стамбула или ОАЭ. По мнению Пушкова, этот факт подчеркивает двусторонний характер встречи.

О планировании встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно в четверг, 7 августа. Позже лидеры двух стран определились с местом и датой ее проведения — встреча запланирована на 15 августа, она должна пройти на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вспомнили предсказание Жириновского о переговорах Путина и Трампа

    Суд начал процедуру банкротства российской «дочки» Microsoft

    Пашинян допустил вложения России в реконструкцию железной дороги

    Украине посоветовали готовиться к новому конфликту

    Пашинян высказался о делимитации границ между Баку и Ереваном

    В стране НАТО объявили Россию и Украину следующими в одном вопросе

    Соседи спасли беременную россиянку от избивавшего ее колотушкой сожителя

    Белоусов обратился к российским военным

    Нарколог объяснил разницу между двумя типами алкоголиков

    Подполье сообщило об ударе по ремонтной базе ВСУ в Днепропетровске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости