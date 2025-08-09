В Совете Федерации назвали место для встречи Путина и Трампа нестандартным

Сенатор Пушков: Главы России и США еще никогда не встречались на Аляске

Выбор Аляски для встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом является нестандартным. Такое заявлением сделал сенатор Совета Федерации (СФ) Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Главы России и США еще никогда в истории не встречались на Аляске. Таким выбором два президента как бы дают понять, что они способны и на другие нестандартные решения», — написал он.

Сенатор также отметил, что Аляска как место переговоров двух лидеров не обсуждалась в СМИ, в отличие от Стамбула или ОАЭ. По мнению Пушкова, этот факт подчеркивает двусторонний характер встречи.

О планировании встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно в четверг, 7 августа. Позже лидеры двух стран определились с местом и датой ее проведения — встреча запланирована на 15 августа, она должна пройти на Аляске.