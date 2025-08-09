В США объяснили цель встречи Путина и Трампа

Аналитик Макговерн: Трамп и Путин встретятся на Аляске для хороших отношений

Экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн прокомментировал подготовку к встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом он высказался на YouTube.

Макговерн заявил, что Россия и США являются ведущими игроками на мировой арене, поэтому им нужны хорошие отношения. Таким образом он объяснил цель встречи президентов на Аляске.

«Им вместе предстоит работать еще три года. <…> Суть в том, что Россия хочет создать хорошие и доверительные отношения с нами, мы тоже этого хотим. Вот вам и доказательство», — объяснил он.

Ранее Трамп рассказал, что его встреча с Путиным состоится уже на следующей неделе, 15 августа. Местом встречи американский лидер назвал Аляску.

