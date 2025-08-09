Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:29, 9 августа 2025Мир

В США объяснили цель встречи Путина и Трампа

Аналитик Макговерн: Трамп и Путин встретятся на Аляске для хороших отношений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн прокомментировал подготовку к встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом он высказался на YouTube.

Макговерн заявил, что Россия и США являются ведущими игроками на мировой арене, поэтому им нужны хорошие отношения. Таким образом он объяснил цель встречи президентов на Аляске.

«Им вместе предстоит работать еще три года. <…> Суть в том, что Россия хочет создать хорошие и доверительные отношения с нами, мы тоже этого хотим. Вот вам и доказательство», — объяснил он.

Ранее Трамп рассказал, что его встреча с Путиным состоится уже на следующей неделе, 15 августа. Местом встречи американский лидер назвал Аляску.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал встречу с Путиным. Она состоится на Аляске 15 августа

    Мексиканские наемники заявили о больших потерях ВСУ

    В США объяснили цель встречи Путина и Трампа

    Российские войска взяли группировку ВСУ в огневой мешок под Волчанском

    Путин станет первым посетившим Аляску российским лидером

    На Украине раскрыли деталь в отношениях Путина и Трампа

    В поселках на Камчатке началась уборка улиц от вулканического пепла

    Новость о встрече Путина и Трампа на Аляске оказалась на первых полосах мировых СМИ

    Ушаков раскрыл тему предстоящих переговоров Трампа и Путина

    Российский военный рассказал о дефиците пехоты ВСУ на покровском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости