В США заявили о прогрессе в переговорах с Киевом

Журналист Равид: Переговоры по Украине принесли прогресс в достижении цели США

Состоявшиеся в субботу, 9 августа, переговоры принесли прогресс в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению украинского конфликта. С таким утверждением выступил корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

«Встречи продолжались несколько часов и принесли значительный прогресс в достижении цели Трампа — положить конец конфликту на Украине в преддверии его предстоящей встречи с президентом Владимиром Путиным на Аляске», — указано в статье.

До этого портал со ссылкой на источники написал, что представители Штатов, Украины и ряда европейских стран проведут в эти выходные встречу в Великобритании для согласования позиции в преддверии саммита лидеров США и РФ.

Ранее журналист Алекс Христофору написал, что Владимир Путин не оставил выбора Дональду Трампу, кроме заключения сделки по Украине. До этого газета El Mundo заявила, что Евросоюз обеспокоен встречей глав США и России, которая должна состояться в ближайшее время.

