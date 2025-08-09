Аналитик Шимо: Встреча Путина и Трампа напугала сторонников конфликта на Украине

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сильно напугала сторонников продолжения конфликта на Украине, включая руководство Европейского союза (ЕС). Так реакцию ЕС оценил венгерский аналитик Эндре Шимо, передает ТАСС.

По его словам, диалог с Россией считается «кощунством» не только в Брюсселе, но и среди американских либеральных кругов. Он подчеркнул, что ЕС опасается заключения Трампом соглашения с РФ без учета позиций Брюсселя и Киева, из-за чего ЕС придется забыть о милитаризации и вступлении Украины в НАТО.

«Саммит на Аляске вызвал настоящий переполох в провоенных западных кругах, поскольку они опасаются, что Трамп заключит мир с Путиным через их головы. Они боятся, что Трамп проигнорирует их интересы и в духе философии "Америка превыше всего" встанет на сторону Путина», — сказал Шимо.

Ранее сообщалось, что Украина и ЕС могут попытаться сорвать возможные положительные итоги встречи Путина и Трампа.