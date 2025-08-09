Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:30, 9 августа 2025Мир

В Венгрии оценили реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа

Аналитик Шимо: Встреча Путина и Трампа напугала сторонников конфликта на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сильно напугала сторонников продолжения конфликта на Украине, включая руководство Европейского союза (ЕС). Так реакцию ЕС оценил венгерский аналитик Эндре Шимо, передает ТАСС.

По его словам, диалог с Россией считается «кощунством» не только в Брюсселе, но и среди американских либеральных кругов. Он подчеркнул, что ЕС опасается заключения Трампом соглашения с РФ без учета позиций Брюсселя и Киева, из-за чего ЕС придется забыть о милитаризации и вступлении Украины в НАТО.

«Саммит на Аляске вызвал настоящий переполох в провоенных западных кругах, поскольку они опасаются, что Трамп заключит мир с Путиным через их головы. Они боятся, что Трамп проигнорирует их интересы и в духе философии "Америка превыше всего" встанет на сторону Путина», — сказал Шимо.

Ранее сообщалось, что Украина и ЕС могут попытаться сорвать возможные положительные итоги встречи Путина и Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа и Киев представили альтернативный план урегулирования конфликта

    В России объяснили выбор Аляски для встречи Путина и Трампа

    В Венгрии оценили реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа

    В Сочи временно запретили авиаперелеты

    ВСУ выпустили по России свыше 20 беспилотников

    На Ходынском бульваре в Москве произошла смертельная авария

    Стало известно о желании ЕС и Украины сорвать встречу Путина и Трампа

    В Финляндии дали Трампу совет по поводу Зеленского

    Стало известно о попытке Европы включиться в мирный процесс по Украине

    Поезд с пассажирами сошел с рельсов в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости