Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:21, 9 августа 2025Мир

Во Франции рассказали об отговорках Киева для продолжения конфликта

Филиппо: Киев выдумывает отговорки, чтобы продолжать конфликт
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Киев выдумывает отговорки, чтобы продолжать конфликт на Украине. Так лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского на своей странице в соцсети X.

«Будучи в ярости из-за предстоящей 15 августа на Аляске встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина для урегулирования конфликта, он (Владимир Зеленский - прим. "Ленты.ру") уже придумывает оправдания, чтобы отвергнуть мирную инициативу, которая за ней последует», — написал политик.

Он также добавил, что президенту Украины необходим конфликт для сохранения власти. А его «покровителям-ястребам» конфликт необходимо продолжать подталкивать Зеленского к продолжению конфликта любой ценой, отмечает Филиппо.

Ранее Флориан Филиппо заявил о полном смятении на Западе от анонса встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в американском штате Аляска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Думаю, что мне нельзя играть плохих людей». Умер Иван Краско. Любимый миллионами актер долго и тяжело болел

    Опубликовано видео удара «Искандером» по ВСУ

    В Госдуме объяснили планы Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

    Белоусов посетил инфраструктуру Балтийского флота

    Во Франции рассказали об отговорках Киева для продолжения конфликта

    Володин высказался об отмене домашнего задания в школах

    В России вспомнили предсказание Жириновского о переговорах Путина и Трампа

    Первые секунды после взрыва на российском заводе попали на видео

    Стали известны последствия ударов дронов в Краснодарском крае

    В Татарстане нашли обломки трех сбитых беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости