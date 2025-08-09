Во Франции рассказали об отговорках Киева для продолжения конфликта

Филиппо: Киев выдумывает отговорки, чтобы продолжать конфликт

Киев выдумывает отговорки, чтобы продолжать конфликт на Украине. Так лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал политику президента Украины Владимира Зеленского на своей странице в соцсети X.

«Будучи в ярости из-за предстоящей 15 августа на Аляске встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина для урегулирования конфликта, он (Владимир Зеленский - прим. "Ленты.ру") уже придумывает оправдания, чтобы отвергнуть мирную инициативу, которая за ней последует», — написал политик.

Он также добавил, что президенту Украины необходим конфликт для сохранения власти. А его «покровителям-ястребам» конфликт необходимо продолжать подталкивать Зеленского к продолжению конфликта любой ценой, отмечает Филиппо.

Ранее Флориан Филиппо заявил о полном смятении на Западе от анонса встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в американском штате Аляска.