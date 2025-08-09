Бывший СССР
Военные ВСУ сбежали с позиций после передачи Российской армии координат заградотрядов

ТАСС: Солдаты ВСУ сбежали с позиций после передачи координат заградотрядов ВС РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Viacheslav Ratynsky / Reuters

Солдаты 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с позиций после передачи Российской армии координат скопления заградотрядов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным агентства, военные ВСУ сбежали вглубь Днепропетровской области.

Солдаты этой бригады передали Вооруженных силам (ВС) России координаты скоплений заградотрядов 17-й отдельной бригады Нацгвардии Украины «Рейд». Российские военные уничтожили их в селах Березовое, Орестополь и Алексеевка Днепропетровской области.

Как сообщили в силовых структурах, по ним нанесли удар фугасной авиабомбой.

