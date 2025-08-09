Военные ВСУ сбежали с позиций после передачи Российской армии координат заградотрядов

Солдаты 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с позиций после передачи Российской армии координат скопления заградотрядов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным агентства, военные ВСУ сбежали вглубь Днепропетровской области.

Солдаты этой бригады передали Вооруженных силам (ВС) России координаты скоплений заградотрядов 17-й отдельной бригады Нацгвардии Украины «Рейд». Российские военные уничтожили их в селах Березовое, Орестополь и Алексеевка Днепропетровской области.

Как сообщили в силовых структурах, по ним нанесли удар фугасной авиабомбой.

