Мирошник высказался по ситуации в Часовом Яре

Мирошник: ВСУ в Часовом Яре брали в заложники мирных жителей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Ряд мирных жителей, оказавшиеся в условиях городских боев в Часовом Яре, становились фактически заложниками Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

По его словам, они были вынуждены выполнять работы для украинских солдат. Как рассказали люди, которые вышли из зоны военных действий, они бегали за водой под обстрелами.

«Эти люди для них являются живым щитом. И в данном случае они, ну это определенной степени рабство», — высказался он.

Ранее Мирошник рассказал, что жертвами действий ВСУ в Курской области стали 350 мирных жителей, а свыше тысячи людей получили ранения или увечья.

