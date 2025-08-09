Мир
09:52, 9 августа 2025

В Белом доме допустили участие Зеленского в переговорах Путина и Трампа

СBS: Зеленский может принять участие во встрече Путина и Трампа на Аляске
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие во встрече своих коллег из России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом утверждается в сообщении американского телеканала CBS, который ссылается на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Планирование саммита в следующую пятницу пока еще неопределенное, и что все еще существует вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский может принять в нем какое-то участие», — сообщает источник.

9 августа Дональд Трамп объявил, что его встреча с Владимиром Путиным состоится 15 августа в американском штате Аляска. Других подробностей он не привел.

Ранее Владимир Зеленский отверг ранее фигурировавшие в СМИ сообщения о возможных уступках Киевом территорий, о которых возможно будут говорить лидеры России и США. По его словам, это противоречит конституции Украины.

