Зеленский созвонился с несколькими западными лидерами

Зеленский созвонился с Макроном, Стармером, Михалом и Фредериксен

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 9 августа, созвонился с несколькими западными лидерами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Так, украинский лидер провел телефонный разговор с премьер-министром Киром Стармером, премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Темой переговоров стал конфликт с Россией и вероятность его завершения.

«Все наши шаги должны быть такими, которые приближают к реальному завершению войны, а не к ее реконфигурации. И наши совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность», — написал Зеленский.

Ранее 9 августа он заявил о готовности Украины к миру, однако отверг территориальные уступки. По словам главы государства, ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в конституции Украины. Отступать от него никто не будет и не сможет, добавил он.