22:28, 9 августа 2025Спорт

«Зенит» проиграл «Ахмату» в матче РПЛ

«Ахмат» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 в матче РПЛ благодаря автоголу Дркушича
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» проиграл «Ахмату» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный забитый мяч — автогол Ваньи Дркушича на 30-й минуте.

Грозненцы с тремя очками идут на 12-м месте в турнирной таблице. «Зенит» имеет в активе пять очков и располагается на восьмой строчке.

6 августа главным тренером «Ахмата» был назначен Станислав Черчесов. В первом матче под его руководством команда смогла набрать первые очки в текущем сезоне.

