Аутсайдер РПЛ вырвал ничью у «Динамо»

«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» со счетом 1:1 в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Динамо» сыграл вничью с «Сочи» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи на «Олимпийском стадионе Фишт» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 37-й минуте забил полузащитник Денис Макаров. На 84-й минуте счет сравнял хавбек Максим Мухин, чем вырвал для «Сочи» ничью.

Таким образом, после четырех матчей «Динамо» располагается на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ с пятью очками. «Сочи» является аутсайдером и занимает последнее 14-е место, набрав одно очко. Лидирует московский «Локомотив», в активе которого 12 очков.

В следующем матче «Динамо» примет московский ЦСКА, а «Сочи» на выезде сыграет с «Краснодаром». Обе встречи пройдут 17 августа.