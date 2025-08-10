WP: В соцсети Трампа Truth Social чат-бот назвал лучшим президентом Обаму

В соцсети президента США Дональда Трампа Truth Social появился чат-бот с искусственным интеллектом, который не соглашается с ключевыми заявлениями главы Белого дома и назвал лучшим американским лидером Барак Обаму. Об этом сообщает The Washington Post.

«На просьбу назвать лучшего президента, Truth Search AI заявил, что "последние опросы общественного мнения показывают, что Барак Обама пользуется наибольшей популярностью среди ныне живущих президентов США"», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что новый чат-бот выразил несогласие с некоторыми заявлениями нынешнего президента США, в частности с обвинениями демократов в «украденных» выборах 2020 года и с утверждением о положительном влиянии тарифной политики Трампа на экономику.

Ранее в этом году социальную сеть Трампа Truth Social заблокировали на территории Украины после постов о президенте Украины Владимире Зеленском.

