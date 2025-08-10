Спорт
Оренбург
0:1
Завершен
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Кристал Пэлас
1:2
Перерыв
live
Ливерпуль
Суперкубок Англии — 2025|Финал
Сочи
Сегодня
18:00 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Ростов
Сегодня
20:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
17:41, 10 августа 2025Спорт

Европейский клуб объявил об уходе российского вратаря

Греческий клуб «Панатинаикос» объявил об уходе российского вратаря Юрия Лодыгина
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Греческий футбольный клуб «Панатинаикос» объявил об уходе российского вратаря Юрия Лодыгина. Об этом сообщается на сайте команды.

В европейской команде поблагодарили 35-летнего футболиста за игру и опыт. Они пожелали ему удачи в следующем шаге.

Ранее Лодыгин рассказал, что в «Зените» его оштрафовали на 10 тысяч евро. Причиной стало его опоздание к выходу на матч Лиги чемпионов в 2013 году.

Лодыгин выступал за петербургский «Зенит» с 2013 по 2019 год. Вместе с командой голкипер стал чемпионом и обладателем Кубка России. Он также два раза выигрывал Суперкубок страны. В активе вратаря 11 матчей в составе сборной России.

