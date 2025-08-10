Европейский клуб объявил об уходе российского вратаря

Греческий клуб «Панатинаикос» объявил об уходе российского вратаря Юрия Лодыгина

Греческий футбольный клуб «Панатинаикос» объявил об уходе российского вратаря Юрия Лодыгина. Об этом сообщается на сайте команды.

В европейской команде поблагодарили 35-летнего футболиста за игру и опыт. Они пожелали ему удачи в следующем шаге.

Ранее Лодыгин рассказал, что в «Зените» его оштрафовали на 10 тысяч евро. Причиной стало его опоздание к выходу на матч Лиги чемпионов в 2013 году.

Лодыгин выступал за петербургский «Зенит» с 2013 по 2019 год. Вместе с командой голкипер стал чемпионом и обладателем Кубка России. Он также два раза выигрывал Суперкубок страны. В активе вратаря 11 матчей в составе сборной России.